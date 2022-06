Filippo Paganini apre la rassegna ‘Libri al chiaro di luna’

Mercoledì 8 giugno, alle ore 21,00, presso il parco della Pubblica Assistenza di Ceparana, in Via Feletta, si terrà la prima delle nove presentazioni librarie previste dalla rassegna “Libri al chiaro di luna”, organizzata dalla Società Dante Alighieri della Spezia con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Bolano, della Pubblica Assistenza di Ceparana, della libreria “Il libro dei sogni” di Ceparana. Ospite della serata, dopo i saluti istituzionali di apertura, sarà Filippo Paganini, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, che presenterà il suo libro I giorni del 1968. Fra cronaca e storia spezzina, La Spezia, Edizioni Giacché, 2018, affiancato per l’occasione da Carlo Raggi, Vice Presidente della Società Dante Alighieri. Le presentazioni continueranno sino al 5 agosto, alla stessa ora e nello stesso luogo, in base al seguente programma: 17.06: Giovanni Pesce, Senza tregua. La guerra dei GAP, Milano, Feltrinelli, 2013, a cura del dott. Nicola Caprioni, già Assessore alla Cultura del Comune di Sarzana; 23.06: Riccardo Monopoli, Le avventure di due amici in volo. In giro per Spezia, La Spezia, Giacché, 2021, a cura di Daniela Cocchi, già docente presso la Scuola Primaria Mahatma Gandhi di Albiano Magra (MS), Presidente della Proloco di Caprigliola (MS); 01.07: Enzo Canozzi, Frate Felice di nome e di fatto, Genova, Marconi, 2021, a cura del Prof. Franco Bonatti, coordinatore degli studiosi dell’Accademia Capellini della Spezia; 6.7: Ignazio Gaudiosi, Montemarcello e la mia Liguria, Arcore, Kanaga Edizioni, 2021 e Coinvolgenze, Milano, Editoriale Giorgio Mondadori, 2021, a cura della Prof.ssa Filomena Vortice, coordinatrice dell’Università del Tempo Libero di Ceparana; 12.07: Giorgio Pagano, Sebben che siamo donne. Resistenza al femminile in IV zona operativa, tra La Spezia e Lunigiana, Edizioni Cinque Terre, 2017, a cura del dott. avv. Paolo Pucci, Presidente Provinciale A.N.P.I. – La Spezia e della dott.ssa Maria Cristina Mirabello, Vice Presidente dell’Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea; 21.07: Eliana M. Vecchi, Alagia Fieschi Marchesa Malaspina. Una domina di Lunigiana nell’età di Dante, Lucca, Pacini Fazzi, 2021, a cura del Prof. Giuseppe Benelli, Presidente dell’Accademia Capellini della Spezia; 28.07: Giorgio Pagano: Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia. (Vol. 1: Dai moti del 1960 al Maggio 1968; Vol. 2: Dalla Primavera di Praga all’Autunno caldo), La Spezia, Edizioni Cinque Terre, 2019-2021, a cura del dott. Luca Basile, Storico del pensiero politico – Università di Bari; 05.08: AA.VV., Noi e Dante, Sarzana, GD edizioni, 2021, a cura della Prof.ssa Chiara Serrelli, docente presso il Liceo Parentucelli di Sarzana; letture a cura del dott. Luigi Serreli.

