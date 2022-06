Flashmob rossoverde con ombrello: “Zero ombra nelle aiuole da 2 milioni di euro in Viale Brigate Partigiane”

Genova. “Nemmeno un briciolo d’ombra in quasi un un chilometro di aiuole. Ecco Viale Brigate Partigiane: dove 5.800 metri quadri di verde tanto decantati dalla Giunta Bucci – e finanziati dalla Regione con 2milioni e 100 mila euro – sono totalmente inutili”. Per questo motivo alcuni candidati della lista rossoverde “Europa Verde con Sansa e Linea Condivisa”, si sono dati appuntamento oggi a mezzogiorno, per un flash mob con tanto di ombrelli per ripararsi da sole.

