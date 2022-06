La storia di Spezia e le partecipazioni statali

In un recente articolo sulla rivista MicroMega, di solito niente affatto tenera nei confronti dell’intervento statale in economia, lo studioso Lucio Baccaro, professore onorario dell’Università di Ginevra, ha scritto tra l’altro: «Le partecipazioni statali non erano affatto quel carrozzone clientelare di cui parlano alcune narrazioni, ma erano aziende a più alta intensità di capitale e maggiore produttività delle corrispondenti aziende private, che facevano più investimenti in ricerca e sviluppo ed erano più presenti in settori ad alta tecnologia come le telecomunicazioni, l’elettronica, l’aeronautica e la robotica». Al di là del merito specifico dell’articolo e del dibattito che ha suscitato, la frase di Baccaro stimola nuove riflessioni su un tema che ha intersecato, e non poco, la storia spezzina del dopoguerra. Se lo sviluppo industriale della città, nella seconda metà dell’Ottocento, fu legato all’afflusso di capitali privati, attirati dalle importanti commesse della Marina militare, che alla Spezia aveva trasferito la sua principale base navale, nell’ultimo dopoguerra gran parte di quelle aziende vennero trasferite al comparto delle partecipazioni statali. Lo sviluppo della città e l’alto livello occupazionale di quei decenni furono certamente dovuti non solo alla presenza militare, con riferimento in particolare all’Arsenale, ma anche alla capacità trainante del comparto industriale pubblico. Sull’argomento tenne un’interessante relazione all’Accademia “Capellini”, poi pubblicata nelle “Memorie” accademiche, l’allora presidente dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti Carlo Bellotti, a lungo in precedenza dirigente in Termomeccanica. Bellotti, muovendosi nella falsariga delle valutazioni di Baccaro sopra riportate, nelle sue conclusioni si soffermò in particolare su due punti: la funzione di traino che le partecipazioni statali svolsero nei confronti della tradizionalmente debole imprenditoria locale, che poteva usufruire “di un traino importante anche nello sviluppo innovativo e tecnologico”, ed il contributo di dipendenti ai diversi livelli, “presenza umana e culturale nella vita sociale della città”. Non è certamente un caso, anche se il tema è indubbiamente complesso, sia stata proprio l’epoca delle privatizzazioni, con lo smantellamento dell’industria pubblica negli anni Novanta, ad immergere l’economia provinciale in una crisi dalla quale non si è ancora ripresa, con conseguenze anche nella formazione di classi dirigenti. Un ulteriore punto però merita di essere sottolineato. Ovvero il contributo che il pensiero politico-sociale cattolico, a partire dal Codice di Camaldoli del 1943 e dal ruolo democristiano alla Costituente, fornì nel consolidamento di quel sistema “partecipativo” che, avviato nel Ventennio con l’IRI di Beneduce, divenne colonna portante del sistema democratico e del “miracolo economico” del dopoguerra. La Spezia, come del resto Genova, ne fu una delle “capitali”. La stessa pastorale sociale e del lavoro a livello diocesano ne tenne a lungo conto. Che oggi l’argomento, quanto meno sul piano storico e culturale, venga ripreso e in qualche modo attualizzato, al di là dei possibili sviluppi di politica economica non può che essere sottolineato con interesse. Perché se il passato non ritorna mai, tenere conto dei suoi insegnamenti è sempre importante e può fornire spunti utili per il futuro.

