L’ascesa irresistibile di Spegia ai danni di Carpena

Il prossimo mercoledì 8 ricorre un’altra data importante per la storia della nostra città. Infatti, in questo giorno, 651 anni fa Spezia terminò la sua rincorsa al primato locale.

L’upgrade del 1 aprile di 22 anni prima, ricordate che ne avevamo detto qualche puntata fa, non era stato un pesce d’aprile ma la certificazione di uno status politico ed economico da tutti riconosciuto.

In quella data arrivò un purtroppo sconosciuto Podestà che ebbe potere giurisdizionale su un territorio che faceva capo alla Spezia che non ci mette molto per diventare la prima della classe. Con un nuovo provvedimento per cui la coppia di Sindaci formata da Andrea Bono e Federico di Prospero aveva molto premuto sul Doge genovese, Spegia (allora si chiamava anche così) diventa sede di una Podesteria unica rintuzzando le superstiti pretese di Carpena che si vede sfilare dalle dita il titolo di primadonna.

Non colpa sua, lo si è già detto, ma della nuova realtà economica che esigeva forme più snelle nelle relazioni mercantili. In soldoni: chi stava abbarbicato sui monti era tagliato fuori dagli scambi commerciali. Chi voleva sopravvivere, doveva abbandonare le alture e scendere a valle. Non è caso (pure questo lo si è già ricordato) che i nostri due Sindaci fossero l’uno di Marinasco e l’altro di Sorbolo: la loro origine è metafora quanto mai efficace dello spostamento verso il basso che dovette compiere chiunque nutrisse voglia di stare al mondo.

Per Spezia non è vittoria ma trionfo. Non solo rintuzza le pretese di Carpena per cui da allora inizia una china involutiva ma addirittura obbliga i Carpanesi a dare una mano nella costruzione delle mura di cui gli Spediensi erano fino a quel momento sprovvisti, una carenza dolorosa di cui ci si era purtroppo accorti per le incursioni malandrine di un’orda di Ambrogio dei Visconti di Milano che venne a fare razzie nello spezzino, sia pure per poco: “per favor di fortuna”, dice Falconi.

Dunque, Carpena seppur obtortissimo collo diede una mano con le mura e, già che c’era, anche con il castello che fece il paio con la quasi neonata Bastia, fortilizio propiziato proprio dall’Ambrogio nel suo raid del 1365.

Spezia aveva così tagliato il primo traguardo del suo tragitto nella storia, iniziato solo poco più di un secolo prima quando, si era attorno alla metà del XIII secolo, i Domini del territorio e gli uomini di Marinasco e di Spegia e del territorio avevano assicurato giurandola, la loro fedeltà alla Lanterna.

La buona stella giocò la sua parte ma anche i lontani progenitori ci misero del loro.

Speriamo di conservarne qualche cosa nel nostro Dna.

