‘L’Europa tra guerra e pace’, al Costa una serata tra performance, installazioni e conferenze

Appuntamento mercoledì 8 giugno dalle 21.00 alle 23.30 al Liceo classico L. Costa con “L’Europa tra guerra e pace”, ingresso libero. Un viaggio, un racconto fatto di performance live, installazioni artistiche, multimediali e conferenze brevi, un percorso di sensibilizzazione e riflessione che si snoderà all’interno del Palazzo Umberto I. Non si parlerà solo di attualità – anche se ovviamente la guerra in Ucraina è un punto di partenza – ma la dicotomia guerra e pace sarà affrontata nella sua accezione più ampia, attraverso diverse forme artistiche e culturali, sfruttando l’interdisciplinarietà delle materie che si insegnano al liceo, dalle umanistiche alle artistiche, dalle scientifiche alle lingue straniere. Un progetto realizzato anche grazie ai contributi Ministeriali PON e al patrocinio della Provincia della Spezia – Centro Europe Direct.

Il percorso sui vari piani sarà libero, il pubblico potrà scegliere dove muoversi e dove concentrare la propria attenzione. Alle 21.00, come apertura della serata, è prevista una performance live nell’atrio della scuola, verso la piazza.

Da un’idea del Dirigente scolastico Franco Elisei, in collaborazione con i professori Alessio Carrabino e Andrea Ciardi, “L’Europa tra guerra e pace” vede coinvolti i docenti, Emanuela Corsaro, Carla Costamagna, Silvia De Vicente Diaz, Paola Freggia, Silvia Gregorini, Barbara Lerici, Gabriella Manzione, Diego Marchini, Rosella Mezzani, Paola Palmieri, Roberta Pintus, i quali parteciperanno ognuno con una propria stanza a tema. Guest star l’artista prof. Nicola Sutti e il pianista Giacomo Ciardi. Dal Liceo un particolare ringraziamento al tecnico Alessandro Allegri e agli studenti del Liceo Costa protagonisti di questa serata.

