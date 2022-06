Anche il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, arriverà alla Spezia per manifestare il suo appoggio alla candidata sindaca del centrosinistra, Piera Sommovigo. L’appuntamento è per mercoledì 8 giugno alle 11.30 in Piazza Sant’Agostino.

Sul palco, insieme a Letta e Sommovigo, ci sarà il segretario provinciale del Pd, Iacopo Montefiori.

