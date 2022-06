Movida e controlli: cuoco-pusher sorpreso con oltre 20 grammi di hashish nel ripostiglio

Nascondeva oltre 20 grammi di hashish nello zaino, chiuso all’interno del ripostiglio del locale nel quale lavorava. Un odore inconfondibile per Jazz, il cane poliziotto della Locale spezzina, che l’ha individuato al primo colpo.

E’ finito così nei guai un cuoco di origine marocchina di uno dei locali che si trovano in Via Sapri, sottoposto a controlli da parte della Polizia locale.

È bastato poco agli agenti per risalire al proprietario, che ha tentato di giustificare il possesso dei 23 grammi di fumo diviso in diverse dosi per uso personale, ma le modalità di confezionamento in bustine e la quantità lo hanno portato ad essere denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il titolare del pubblico esercizio, resosi conto dell’accaduto e totalmente ignaro della situazione, pare che abbia già avviato le pratiche per il licenziamento per giusta causa del dipendente.

