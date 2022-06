Olivetta San Michele, cerca di recuperare un drone: cinquantenne resta intrappolato su parete rocciosa

Olivetta San Michele. Un uomo di circa cinquant’anni è stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno recuperato su una parete rocciosa a Olivetta San Michele, in val Roja, dove si era arrampicato nel tentativo di recuperare il suo drone.

Oltre ai vigili del fuoco di Ventimiglia, sul posto è giunto l’elicottero “Drago” del 115, decollato da Genova, che ha recuperato l’uomo e lo ha portato in ospedale ad Albenga per un controllo.

... » Leggi tutto