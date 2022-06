Ottantenne da tre giorni su una barella del pronto soccorso del Galliera. La denuncia del figlio: “Mancano i posti”

Genova. “Mia madre, 80 anni, è in attesa di essere trasferita in reparto da venerdì mattina e si spera che si liberi un posto domani. Sono tre giorni che sta su una barella al pronto soccorso dell’ospedale Galliera”. Questa la denuncia arrivata in redazione da parte di Marco Fanelli, la cui mamma, Leonarda, da venerdì è in attesa di un posto letto per la sua degenza, dopo il triage al pronto soccorso.

