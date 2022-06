Sarzana si prepara per il Preziosissimo sangue

Prende il via domani, lunedì 6 giugno, nella città vescovile di Sarzana, la settimana di preparazione alla festa del Preziosissimo Sangue. Da lunedì a venerdì l’antica reliquia, giunta a Luni nell’ottavo secolo, sarà venerata nelle chiese e parrocchie della città: domani, a partire dalle 9.30, nella chiesa del convento delle suore Clarisse (già dei Cappuccini); martedì dalle 16.30 alle 22 in San Francesco, dove ci saranno la Messa alle 18 e una Veglia alle 21; mercoledì dalle 20.45 in Santa Caterina, con celebrazione della Messa alle 21; giovedì alle 18 in San Venanzio, con celebrazione della Messa; venerdì dalle 15.30 a Nostra Signora del Carmine, con Messa alle 18. Sabato la reliquia sarà venerata per tutto il giorno, dalle 8.30 alle 18.30, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Domenica prossima, alle 17.30, canto dei Vespri e (dopo due anni di interruzione causa pandemia) processione per le vie della città presieduta dal vescovo. Il percorso prevede via Mazzini, piazza Firmafede, via Cattani, via Castruccio, via Fiasella, piazza Matteotti, piazza Luni e via Mazzini. Le famiglie sono invitate ad addobbare terrazzi e finestre in onore del Sangue Prezioso. Lunedì 13 giugno, festa solenne del Preziosissimo Sangue, alle 10.30 il vescovo Palletti presiederà la Messa solenne con i sacerdoti dell’antica diocesi di Luni.

