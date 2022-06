“Scuola, pesante aumento su mensa e trasporto”

“Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo ricordato come in questi anni il bilancio ha goduto di maggiori entrate grazie all’aumento delle tasse; aliquote fiscali Imu ed Irpef sono state portate al massimo già nel primo mandato Figoli, aumentato le tariffe dei servizi cimiteriali e in ultimo il pesante aumento ai servizi individuali, mensa e trasporto scolastico. Soffermandosi su quest’ultimo punto riteniamo che più di tutti abbia ricadute negative su tutta la collettività e quindi abbiamo chiesto alla maggioranza nuovamente di convocare una commissione per discutere di questa inaspettata decisione. Chiariamo che non si tratta di un piccolo aumento patologico dovuto all’inflazione o comunque al trascorrere del tempo, ma di aumenti pesanti che hanno ricadute economiche sui budget familiari (si può arrivare addirittura a 55 euro in più al mese per figlio). La scuola non può essere vista solo dal punto di vista matematico/economico, Il Sindaco e la maggioranza sanno benissimo che Riccò (nonostante un plesso che necessita ormai di una ristrutturazione) ha sempre vantato un’ottima didattica, con ottimi insegnanti e ottimi servizi scolastici associati, mentre in questi anni alcuni aspetti sono stati sottovalutati da parte del Comune”. Così in una nota il consigliere Giacomo Cappiello (foto) per il gruppo di opposizione di Riccò del Golfo.

