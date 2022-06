Sp 69 dei Casoni, l’assessore mulazzese Santi: “Presidente Giani ha ribadito impegno Regione per secondo lotto”

Incontro tra il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e Giorgio Santi, assessore a Mulazzo. “Dopo l’incontro di venerdì con la consegna lavori del primo lotto ai quali dovrà conseguire la certificazione tecnico amministrativa per poter transitare sulla strada SP 69 dei Casoni – spiega Santi in una nota – ho avuto l’occasione si incontrare nuovamente il presidente Giani e di potermi fare portatore di diverse problematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Il presidente mi ha ribadito l’impegno da parte della Regione per sostenere l’esecuzione del secondo lotto già progettato e favorire un incontro interregionale Toscana/Liguria data l’importanza della viabilità che collega le due regioni. Sempre nelle frazioni alte del nostro comune è rilevante il ponte di San Giuseppe a Montereggio, per il quale la Provincia ha finanziato la progettazione con 75.000€ e che successivamente andrà realizzato vista l’importante infrastruttura di comunicazione che riveste per il borgo e per la prosecuzione dei lavori sulla SP69, senza dimenticare la necessità di attenzione al territorio circostante sempre fragile dal punto di vista idrogeologico”.

