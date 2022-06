Vaira: “San Bartolomeo destinato a diventare Ospedale di comunità, adesso lo ammette anche Toti”

“In questi anni molti politici spezzini di centrodestra hanno ripetuto che l’ospedale di Sarzana non verrà depotenziato. Analoghe rassicurazioni sono venute spesso dalla Sindaca di centrodestra di Sarzana.

In realtà, leggendo il resoconto che ne ha dato la stampa locale, il progetto della Regione Liguria per la futura sanità spezzina, prevede, in effetti, la trasformazione dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana in un cosidetto Ospedale di Comunità (al pari del Presidio Ospedaliero di Levanto).

Spero di aver male interpretato le slides presentate ieri, nel corso dell’iniziativa sulla sanità organizata nella nostra città dal Presidente Toti; del resto, non essendo stato invitato, sono costretto ad affidarmi alle fonti di stampa e alla registrazione della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Da queste emerge appunto che l’ospedale San Bartolomeo non affronterà più patologie acute ma si occuperà delle cronicità e sarà trasformato da Presidio Ospedaliero (con gli attuali circa 200 posti letto) ad Ospedale di Comunità.

E’ bene chiarire che un Ospedale di Comunità non è un vero ospedale, bensì una struttura socio-sanitaria intermedia territoriale destinata ad ospitare solo 20 posti-letto (al massimo), a gestione prevalentemente infermieristica e con la garanzia della presenza di un medico per sole 4-5 ore al giorno.

E’ chiaro pertanto che quei letti saranno dedicati a patologie non acute, risolvibili con ricoveri di breve durata.

Se un effetto positivo il tour elettorale di Toti ha creato è almeno quello di aver costretto il Presidente della Regione Liguria a scoprire le carte. E le carte confermano i timori che ho più volte espresso: ci si avvia a smantellare l’Ospedale di Sarzana in previsione del futuro Nuovo Ospedale del Felettino che conterrà 510 posti letto.

Con buona pace della Sindaca di Sarzana, contrariamente a tutte le balle fin qui raccontate, i sarzanesi saranno costretti ad andare a Spezia per ogni importante problema di salute.

