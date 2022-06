‘Vita e opere dell’ebreo Gesù’, al Circolo Fantoni la presentazione del nuovo libro di Maria Luisa Eguez

Mercoledì 8 giugno alle 18.00 al Circolo culturale Fantoni di Piazza Brin alla Spezia, la scrittrice lericina Maria Luisa Eguez presenterà il suo nuovo libro, “Vita e opere dell’ebreo Gesù”, uscito di recente a Padova per i tipi delle Edizioni Antoniane. La scrittrice, che fa parte del gruppo “Samuel”, non è nuova a ricerche di carattere storico e letterario sulla spiritualità ebraica e sul rapporto tra fede israelitica e fede cristiana. Dopo alcune pubblicazioni legate soprattutto al “Primo Testamento”, questo nuovo volume è dedicato invece, come emerge sin dal titolo, alla figura di Gesù Cristo, e al suo collocarsi, ovviamente in una prospettiva ben più ampia, all’interno della cultura del suo tempo. A presentare il libro saranno Egidio Banti e Barbara Sussi. Saranno anche proiettati alcuni spezzoni del film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Tutti sono invitati.

... » Leggi tutto