Bonus 200 euro, le indicazioni di Inapa Confartigianato

Il Patronato Inapa Confartigianato informa che è stato pubblicato un decreto recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Tra le disposizioni è prevista una interessante corresponsione di una indennità una tantum pari a 200,00 euro, da parte dell’INPS, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti che si trovano in particolari condizioni. Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali. Per la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai Patronati. Dovranno presentare la domanda al Patronato: a) i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022; b) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 iscritti alla Gestione Separata; c) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; d) i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile iscritti alla gestione Separata al 18 maggio 2022; f) incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 18 maggio 2022. Sull’argomento il Patronato Inapa potrà fornire ulteriori dettagli appena l’INPS renderà disponibile le procedure per l’inoltro delle domande. Il Patronato Inapa Confartigianato suggerisce di contattare subito le sedi per predisporre la documentazione necessaria all’invio della pratica, sede provinciale in via Fontevivo Tel. 0187.286668 (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 (Martina Balestrino); nell’ufficio in centro alla Spezia in via Roma, 88, tel. 0187286611 (mercoledì e venerdì mattina); nella sede di Levanto, Via Viviani, 38/C tel. 0187808518 (martedì mattina).

