Cairese, un quintetto confermato: Moraglio, Prato, Moretti, Facello e Poggi restano in gialloblù

Cairo Montenotte. In vista della prossima stagione, le società stanno già mettendosi al lavoro per poter andare a creare la nuova rosa per farsi trovare pronti.

La Cairese, che ha confermato mister Diego Alessi e presumibilmente farà un restyling della propria squadra, questa mattina ha comunicato la riconferma di 5 figure che hanno ben figurato nel corso della scorsa annata, destinate ad essere sempre più dei punti di riferimento nel progetto gialloblù.

La nota del club:

“Arrivano le prime conferme ufficiali per la stagione 2022/2023 della nostra prima squadra:

Alberto Moraglio, classe 1990, saracinesca e leader dello spogliatoio gialloblù;

Fabio “Pippo” Prato, classe 1997, pilastro del reparto difensivo;

Fabio Moretti, leva 2000, prodotto D.O.C. del nostro settore giovanile, che quest’anno ha festeggiato le 107 presenze con la nostra maglia;

Lorenzo Facello, classe 1995, arrivato alla quinta stagione consecutiva con noi;

Mattia Poggi, leva 2001, giocatore più prolifico della scorsa stagione, con 14 reti.

A breve verranno comunicate ulteriori conferme e presentati i primi nuovi acquisti. Restate sintonizzati!”

