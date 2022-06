Criticità nei pronto soccorso genovesi? Toti: “Sciacallaggio da campagna elettorale”

Genova. “Francamente non c’è una particolare criticità nei nostri pronto soccorso. Poi in campagna elettorale qualcuno tende a puntare il dito dove gli conviene e qualche sciacalletto scende dalle campagne“. Così il governatore Giovanni Toti, a margine di un evento sul Pnrr Sanità al San Martino, ha risposto sulle criticità registrate negli scorsi giorni. Genova24 ha raccolto la testimonianza relativa a un’ottantenne da tre giorni in attesa su una barella al Galliera.

