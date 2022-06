Dramma in Lunigiana, muore in un incidente agricolo il vicesindaco di Filattiera Massimiliano Zani

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì, in Lunigiana: è morto il vicesindaco di Filattiera e dipendente di Gaia Spa, Massimiliano Zani. Aveva 48 anni e lascia la moglie e tre figli. A causare il decesso un gravissimo incidente: secondo una prima ricostruzione, sembra che Zani sia rimasto stritolato dalla pressa per la lavorazione del fieno. Le cause dovranno essere accertate dalle indagini. L’allarme è scattato immediatamente ma purtroppo i soccorritori del 118 insieme all’elisoccorso Pegaso non hanno potuto fare molto.

