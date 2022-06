Elettori non deambulanti o impossibilitati a votare in autonomia, come fare per attestazioni e certificati

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 ASL5 comunica le sedi e gli orari degli ambulatori per il rilascio a titolo gratuito: delle attestazioni mediche per gli elettori non deambulanti o fisicamente impediti affinché possano votare in altra sede del Comune esente da barriere architettoniche; dei certificati medici per gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto affinché possano votare con l’assistenza di un accompagnatore.

