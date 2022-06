Frontale sulla Variante Aurelia, due persone estratte dalle lamiere

Incidente frontale sulla Variante Aurelia, nel territorio comunale di Arcola, verso le 13. La dinamica è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere che uno dei due automobilisti coinvolti abbia avuto un colpo di sonno. Il bilancio è di due persone ferite, un uomo e una donna che viaggiavano a bordo di una monovolume e un’utilitaria, trasportate in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia. E’ ancora da stabilire quale delle due auto abbia invaso la corsia colpendo quella che giungeva in senso opposto. L’intervento dei soccorritori è stato immediato. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, i Vigili del Fuoco, Delta 2 e i Carabinieri. L’uomo e la donna sono stati estricati dai rottami e portati in ospedale per le cure del caso.

