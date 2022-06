Giorgia Meloni: “Gli assessori di Fratelli d’Italia hanno dimostrato di saper fare. Crediamo nelle capacità di Peracchini”

Giorgia Meloni ha aperto questa mattina la settimana dei leader di partito, l’ultima di questa intermittente campagna elettorale. Il popolo di Fratelli d’Italia, munito di bandiere di ordinanza e tricolori, l’ha attesa in Piazza Mentana nonostante l’orario e il giorno feriale. Sul palco i vertici provinciali e regionali, dal segretario ligure Matteo Rosso al consigliere regionale Sauro Manucci, passando per il coordinatore provinciale Davide Parodi e l’assessore Maria Grazia Frijia.

Dalle casse ai lati del palco le note del remix di Mem & J dell’ormai celebre discorso dell’ottobre 2019, mentre Meloni raggiungeva il Teatro Civico per un breve incontro con la stampa.

