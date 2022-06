Grieco e Bucchioni: “Progettare una città in cui nessuno resti indietro”. Gli appuntamenti elettorali di Toracca

In un dibattito elettorale centrato unicamente sugli attacchi trasversali tra le liste che concorrono alle ormai prossime elezioni comunali, a volte con sconfinamenti anche nella sfera privata dei candidati, Spezia Bene Comune vuole contraddistinguere il proprio agire riportando il dibattito sulla centralità dei programmi, vero ed unico fulcro del confronto elettorale”. Così Alessandro Grieco ed Edmondo Bucchioni, candidati consiglieri comunale per la lista Spezia Bene Comune, che aggiungono: “La lista Spezia Bene Comune a sostegno della candidata a Sindaco Piera Sommovigo, propone un programma dove il cittadino ritorni ad avere un ruolo di protagonista nelle scelte Comunali. Dove i beni pubblici rimangano tali e vengano resi fruibili veramente a tutta la cittadinanza. Spezia Bene Comune intende costruire una nuova città dove la sanità, l’edilizia popolare, la cultura , la difesa dell’ambiente e della salute pubblica, divengano temi centrali. La nostra lista intende anche e soprattutto valorizzare il lavoro: lavoro derivante in maniera sempre più marcata dallo sviluppo turistico collegato all’attracco delle navi da crociera e dalla vicinanza al territorio delle Cinque Terre, ma che ha creato unicamente un’occupazione precaria che deve invece essere trasformata in occasione di futuro soprattutto per le nuove generazioni con contratti stabili ed equi. Insomma, Spezia Bene Comune vuole progettare una città in cui nessuno resti indietro”.

