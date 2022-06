Gusci di ostriche e reti dismesse per creare ‘cuscinetti’ che aiutano l’ambiente marino

‘Cuscinetti’ sperimentali a impatto zero che favoriscano la salute del mare: questo uno dei progetti sviluppati in seno alla Smart Bay Santa Teresa, piattaforma che vede collaborare Cnr, Enea, Ingv, Comune di Lerici, Cooperativa Mitilicoltori Associati e Scuola di mare S. Teresa. I ‘cuscinetti’, già presenti a Santa Teresa, realizzati attingendo ai gusci dei muscoli, si apprestano ora a trovare spazio anche in altri punti dello specchio acqueo lericino. Un nuovo passo che vedrà queste strutture realizzate, all’insegna del riuso, con gusci di ostriche reduci dagli aperitivi della Baracchetta e con reti dismesse dai pescatori di Calata Mazzini. “Sia i gusci di muscoli che quelli di ostrica sono stabilizzatori di carbonio naturali, facilmente colonizzabili da organismi. In questo modo va a crearsi in poco tempo un reef che contribuisce alla salubrità del mare – spiega l’assessore all’Ambiente, Claudia Gianstefani -. La realizzazione dei ‘cuscinetti’ partirà nelle prossime settimane, stiamo ragionando con Enea su dove posizionarli; l’idea è fare in modo che possano essere osservati anche da chi fa snorkeling, ci sarà infatti il coinvolgimento de La Tribù diving academy di San Terenzo”. Ed è un punto di partenza: “La nostra volontà è rendere la comunità parte attiva del progetto, coinvolgendo le scuole, le attività, il tutto nell’ottica della sensibilizzazione ambientale e del riuso di quello che viene considerato rifiuto”.

Il progetto proposto si legge nella presentazione dello stesso, ha “un potenziale di sviluppo ed applicazione per la produzione e commercializzazione di strutture subacquee innovative e sostenibili, finalizzate allo sfruttamento del potenziale naturale di ecosistemi calcificanti per il sequestro della CO2 in mare, al recupero/riqualificazione di habitat ed ecosistemi marini in zone portuali sfruttate o degradate da impatti umani (Habitat Restoration)”.

... » Leggi tutto