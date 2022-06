Il rap di Piazza Brin fa ballare settemila spettatori al Milano Rugby Festival

Il sound senza confini del Quartiere Umbertino in scena nel più grande festival dedicato al rugby in Italia. Venerdì scorso il rap di Francis La Potencia, artista con radici dominicane e una storia tutta spezzina che parte da Piazza Brin, ha fatto ballare gli appassionati della palla ovale a Cernusco sul Naviglio per il quindicesimo Milano Rugby Festival. Il cantante si è esibito insieme a Symon, La De Pik ed Edward Swagger, rappresentanti di un movimento che lancia un ponte con le sonorità del Centro America. Brani inediti che hanno fatto muovere più di 7000 persone. Francis La Potencia, che in passato era stato protagonista di show molto seguiti al Jux Tap, la prossima estate si esibirà in Spagna, prima tappa a Barcellona.

... » Leggi tutto