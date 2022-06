“Il turismo come industria, con il coinvolgimento di tutto il territorio e un impiego condiviso della tassa di soggiorno”

Il turismo visto come asset dal quale non solo non si può più prescindere, ma anche e soprattutto come un’opportunità da governare al meglio, da gestire per trasformarne le criticità in occasioni di creazione di valore aggiunto. Questo il tema dell’interessante dibattito che è andato in scena nel pomeriggio al De Terminal di Banchina Thaon di Revel. A organizzare l’incontro è stata la coalizione di centrosinistra che sostiene Piera Sommovigo e all’appello hanno risposto i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e del mondo associativo in generale.

... » Leggi tutto