Pa Social Day: ritorna l’evento nazionale sull’innovazione digitale nella Pubblica amministrazione

Liguria. Arriva alla quinta edizione il Pa Social Day, l’evento nazionale organizzato dall’Associazione nazionale Pa Social dedicato alla comunicazione e innovazione digitale via web, social, chat e intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. L’appuntamento è per martedì 7 giugno, dalle 9 alle 19, una maratona che avrà come teatro 19 città e andrà in diretta su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch e su www.pasocial.info e con aggiornamenti costanti sui principali social con hashtag #pasocial.

... » Leggi tutto