Prepalio amara, due borgate junior squalificate e una coppa in mare (poi) recuperata

Due borgate squalificate nella gara junior e una coppa dedicata a un ragazzo, che non c’è più, finita in mare. La terza prepalio dell’anno svoltasi a Lerici, in attesa della sfida agostana, è segnata da un altro episodio che fa discutere. La vicenda per molti è cristallina e chiedono una punizione esemplare contro chi ha preso il trofeo e lo ha cacciato in mare. In tutte le cose c’è il rovescio della medaglia e chi ha compiuto il gesto argomenta l’atto, dicendo che la squalifica di Canaletto e Fezzano era ingiusta e sottolinea che dietro a quel lancio non c’era nessuna intenzione di offendere la memoria di chi non c’è più. All’origine del contendere, che ha portato alla situazione di oggi, la misura dei remi che per la Lega canottaggio Uisp non era regolare. Dalla borgata però hanno spiegato che sono i soliti da anni.

