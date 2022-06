“Abolire subito obbligo attestazione Soa per operare nel mercato dei bonus edilizi”

“Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi. L’abbiamo richiesto a livello nazionale, unitamente alle altre sigle Confartigianato e Casartigiani, con una lettera aperta inviata a Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato. Ribadiamo l’allarme per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese”. Così in una nota Marco Mariotti, presidente di Cna Costruzioni La Spezia.

... » Leggi tutto