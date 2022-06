Comunali, Cassibba (Vince Genova): “Sensazioni buone ma vietato dare la vittoria per scontata”

Genova. Mancano pochissimi giorni al voto e al point di Vince Genova in Galleria Mazzini si respira un’atmosfera di fibrillazione. “Le sensazioni sono buone – dice Carmelo Cassibba, coordinatore politico di Vince Genova e consigliere comunale uscente ricandidato – abbiamo portato la campagna nelle piazze e nei mercati, con banchetti e volantinaggi, e abbiamo ascoltato tanti cittadini, credo che la vittoria al primo turno, come sembrerebbe profilarsi da tanti sondaggi usciti, sia più che possibile ma non bisogna assolutamente dare nulla per scontato”.

