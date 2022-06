Comunali Genova, Pozzo (Genova Domani): “Nuovo modello città per gli anziani con più assistenza domiciliare e spazi più accessibili”

Genova. Creare un nuovo modello di vita per gli anziani a Genova che preveda nuovi spazi urbani, opportunità per vivere meglio, la domiciliazione assistita come antidoto al ricovero in solitudine, la residenza protetta come casa di cura e riabilitazione per chi non ce la può fare da solo in casa, l’anziano risorsa per la comunità e non peso per la famiglia o i servizi, sono le proposte per “la città degli anziani” lanciate dalla candidata al consiglio comunale per Genova Domani Paola Pozzo.

... » Leggi tutto