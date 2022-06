Imperia, al Festival della Cultura Mediterranea ricordato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio

Imperia. All’inaugurazione del Festival della Cultura Mediterranea, giunto ormai alla XXI edizione, l’Isola Mediterranea di Piazza Fratelli Serra non è riuscita a contenere il foltissimo pubblico che è accorso per ricordare la figura straordinaria di un ambasciatore italiano, Luca Attanasio, ucciso in un agguato nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo nel corso di una sua missione umanitaria.

