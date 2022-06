Maggioranza senza numero legale, l’opposizione in Regione “salva” investimenti per 100 milioni

Genova. Si è salvata in corner la maggioranza di Giovanni Toti che oggi in consiglio regionale si è presentata a inizio seduta con soli 13 consiglieri, troppo pochi per garantire da soli il numero legale. All’ordine del giorno il disegno di legge sulla partecipazione della Regione Liguria a una società consortile per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione, un progetto finanziato dal Pnrr con circa 100 milioni di euro.

... » Leggi tutto