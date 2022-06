Savona. “Per la raccolta rifiuti nel 2022 siamo organizzati, lo avevamo già messo in conto. Per il prossimo anno invece dovremmo incontrare il Comune per decidere insieme che scelte adottare“. A dirlo è Gianluca Tapparini, l’amministratore unico di Ata, in seguito alla notizia della conferma del ricorso da parte di Sat e Iren.

... » Leggi tutto