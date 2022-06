‘Pianeti vicini e lontani’ inaugura la collaborazione tra Accademia Capellini e Associazione Astrofili Spezzini

L’Associazione Astrofili Spezzini inizia una collaborazione con l’Accademia Capellini. Prima iniziativa ‘Pianeti vicini e lontani – Dimensioni e distanze’, in programma venerdì 10 giugno alle 17.00 nel Salone Sforza dell’Accademia.

Dopo una breve illustrazione dell’attività dell’associazione, si svolgerà la conferenza-incontro che si porrà come obiettivo la comprensione delle dimensioni dei corpi celesti e delle reciproche distanze, attraverso un ‘gioco di scala’ che porrà in corrispondenza le distanze effettive tra i pianeti e il sole con distanze rilevate sul territorio.

Relatore sarà Roberto Cioni, responsabile della divulgazione dell’A.A.S. “Nei mesi estivi – annuncia il presidente dell’Accademia Capellini, Giuseppe Benelli – in programma due incontri notturni. Usciremo infine a riveder le stelle con adeguata strumentazione sulla terrazza dell’Accademia”.

