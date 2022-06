Raffaelli: “Come si può dare credibilità a Peracchini che non ha realizzato niente di quello che aveva promesso?”

“Peracchini, sulle opere pubbliche, ha passato 5 anni a raccontare favole agli spezzini.

Prometterne 14, e non realizzarne nemmeno una, penso stabilisca un record nazionale, tra i Sindaci d’Italia, per manifesta incapacità amministrativa.

Tornato candidato comincia nuovamente a spararle grosse.

Esempio? L’asse viario di Viale Italia. Se gli spezzini hanno fatto caso, in pochi mesi Peracchini ha cambiato idea 3 volte, dando in pasto ai giornali il tutto ed il contrario di tutto.

Fino alla metà dello scorso anno manifestava la volontà di un progetto per interrare il traffico. Tra l’altro nulla di nuovo, visto che se ne ragiona da decenni.

Poi gli è venuto in mente di annunciarne uno diverso: non più l’interramento delle corsie, ma una loro traslazione laterale a Passeggiata Morin. Mostrò alla stampa addirittura un disegno, e alla domanda del giornalista: “Perché non interrare direttamente Viale Italia?”, Peracchini rispose: “Sarebbe una follia da realizzare. Bloccherebbe una città intera e creerebbe problemi con i trasporti eccezionali!”.

Ebbene, oggi il candidato del centrodestra è tornato sul progetto dell’interramento di Viale Italia, non solo delle corsie stradali, ma anche dei parcheggi.

Chiedo onestamente: come si fa a dar credibilità a una persona che, mentre amministrava, non ha realizzato niente di quello che aveva promesso, ed ora non fa pace nemmeno con se stesso, smentendosi ogni 3 per 2?”.

