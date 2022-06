Tangenti in comune ad Aurigo, prefettura sospende il sindaco Dellerba

Imperia. Luigino Dellerba, arrestato con l’accusa di corruzione in flagranza di reato lo scorso 30 maggio dai carabinieri, è stato sospeso dal suo incarico di sindaco dalla Prefettura di Imperia.

Le manette per Dellerba sono scattate quando è stato visto uscire dalla sede della Edilcantieri Costruzioni dell’imprenditore Vincenzo Speranza (anch’esso arrestato) con una busta contenente 2mila euro in contanti: una tangente, secondo gli inquirenti, che Speranza avrebbe versato a Dellerba per vedersi in cambio agevolare nell’assegnazione di appalti.

... » Leggi tutto