Arcola, a quasi 60 anni arrestato per cocaina

Nonostante l’impegno nelle serrate indagini per gli omicidi verificatisi a Sarzana, i Carabinieri di Sarzana hanno continuato a garantire il controllo del territorio in bassa Val di Magra. Nella prima serata del 6 giugno i militari della stazione di Arcola, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato anche a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un cittadino marocchino residente nel Comune di Arcola, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici. L’uomo veniva sorpreso dai militari proprio nell’attimo in cui stava cedendo un involucro contenente ad una 48enne della Spezia una dose di cocaina in cambio di denaro. Dalla perquisizione veicolare e domiciliare a carico dello straniero, sono emersi oltre 22 grammi di cocaina, 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, due telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento, il tutto posto sotto sequestro. La donna acquirente invece è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso proprio domicilio, in attesa di comparire, il giorno seguente, in Tribunale alla Spezia per il rito direttissimo, nel corso del quale il Giudice ne ha convalidato l’arresto, imponendo obbligo di dimora e la reperibilità notturna.

