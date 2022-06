Chiude a Montecarlo l’ex Silvatrim: storica fabbrica dove hanno lavorato centinaia di italiani

Monaco. «Vedere chiudere un’altra fabbrica a Monaco mi rattrista. Parliamo di una delle più grandi: l’ex Silvatrim, che ha fatto la storia dei nostri lavoratori. Produceva pezzi profili in gomma da applicare sui bordi delle auto e lavorava per diverse case automobilistiche». A dirlo è Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii, che annuncia la chiusura, nel principato di Monaco, dell’ex Silvatrim: storica fabbrica di componenti per auto, dove negli anni Novanta del secolo scorso lavoravano fino a trecento frontalieri italiani.

... » Leggi tutto