Il turismo, i flussi e le Cinque Terre in una partita di “Serpenti e scale”

Il turismo alla Spezia, la sua ripresa e il congestionamento dei territori fragili come il gioco da tavola “Serpenti e scale”. Il nome originale è Snakes and Ladders, nasce in Inghilterra e in alcune modalità simile all’antichissimo Gioco dell’oca. Si basano entrambi sul lancio dei dadi, che nella realtà potrebbe essere paragonato alla gestione dei flussi. Altro aspetto che accomuna i due giochi è l’eventualità di finire nella casella sfortunata e ritornare al punto di partenza o comunque restare indietro rispetto agli avversari. Guardando l’aspetto ludico, seduti attorno a un tavolo ci se la vede con amici e parenti, rapportandolo con la realtà i rischi sono reali sia da un punto di vista della sicurezza che della vivibilità e, perché no, mantenimento sano e solido di un settore che fino a qualche anno fa sembrava un miraggio.

