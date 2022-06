Genova. Tragedia questa sera sulla Sopraelevata: un ragazzo di 27 anni ha perso la vita a seguito dello schianto tra lo scooter su cui viaggiava come passeggero e un’auto sulla carreggiata in direzione Ponente. Ferito in modo non grave il conducente del mezzo a due ruote, portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

