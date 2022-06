Malamovida, sanzione sei volte più severa per chi mette musica dalle 22 alle 7

Nella seduta di giovedì 9 giugno la giunta comunale spezzina provvederà a deliberare una variazione alla anzione per chi non ottempera ai provvedimenti contenuti nell’ordinanza n. 85 del 10 luglio 2019 nella quale è fatto divieto permanente nel territorio comunale dalle 22 alle ore 7 di utilizzo di qualsiasi tipologia di apparecchi di riproduzione e diffusione sonora, ossia di comportamenti che generano disturbo della quiete pubblica e, più in generale, allarme sociale nella cittadinanza. Per la mancata ottemperanza a quanto disposto era stata prevista una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di 50 euro. Secondo l’amministrazione comunale tale importo non ha però assolto al proprio compito di deterrenza, motivo per il quale sarà deliberato di innalzare l’importo a € 300 quale entità del pagamento in misura ridotta della sanzione per accertata violazione.

