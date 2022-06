Movida in Val di Magra, Prefetto chiede la massima collaborazione dei sindaci

Non si è parlato solo del duplice omicidio che da domenica sta tenendo la Val di Magra col fiato sospeso, nel corso della riunione straordinaria del Comitato ordine e sicurezza convocato questa mattina in sala consiliare a Sarzana. Vista la presenza di amministratori, Questore, Prefetto e rappresentanti delle forze dell’ordine, l’occasione è stata utile anche per fare il punto sui fenomeni legati alla movida, destinati fisiologicamente ad intensificarsi vista l’imminente chiusura delle scuole e l’inizio dell’estate.

“Abbiamo detto ai sindaci che c’è la necessità di conoscere il calendario delle manifestazioni estive – ha spiegato al termine il Prefetto Inversini – invitandoli a comunicarci tempestivamente tutti gli eventi organizzati dai singoli comuni per gestire al meglio tutte le forze di polizia, sensibilizzandoli anche sulla delicatezza dell’attività della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, al fine di individuare limiti orari condivisi per la diffusione della musica all’aperto e per la chiusura dei locali pubblici. Abbiamo anche raccomandato – ha aggiunto – di segnalare tempestivamente sia le feste organizzate dai locali privati (anche per predisporre servizi di steward) che eventuali aggregazioni spontanee di giovani sulle spiagge, in modo tale da poter intervenire prima che possano recare disturbo alla quiete pubblica. Infine – ha concluso – abbiamo rinnovato l’invito ad aggiornare la mappatura del territorio per individuare eventuali aree dismesse che possano diventare luoghi ideali per rave party spontanei”. Richiamata infine la necessità di una rigorosa applicazione della normativa che vieta l’alcol ai minori.

