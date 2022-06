Museo della ceramica di Savona, previsto un ricco calendario di appuntamenti estivi uniti da un unico tema: il Barocco

Savona. Il Museo della Ceramica di Savona presenta il Public Program degli eventi per l’estate. Fa da sfondo l’esposizione temporanea Superbe Maioliche. Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona, inaugurata il 28 aprile e in mostra fino a domenica 28 agosto. Conferenze, tavole rotonde, laboratori per adulti, bambini e ragazzi, cene a tema e visite guidate: “Il fitto calendario di eventi per l’estate vuole offrire a residenti e turisti l’occasione di avvicinarsi al museo, lasciandosi guidare dalle suggestioni del periodo barocco” affermano dal museo.

