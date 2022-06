Pd Sarzana: “Perché non ci si è adoperati per tempo per reprimere condotte già proibite da ordinanza 2019, rimasta lettera morta?”

“Il contrasto a situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità – quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione – e la lotta a taluni comportamenti, messi in atto sia da chi esercita meretricio che dai clienti, è preciso dovere di ogni Amministrazione. Così tre anni fa la Sindaca Ponzanelli – insieme all’assessore alla Sicurezza Torri – motivava una propria ordinanza che stabiliva una serie di divieti su alcune strade comunali interessate dal fenomeno della prostituzione. Per chi si fosse trovato sul ciglio della strada per offrire prestazione sessuali ma anche per i clienti che si avvicinavano in auto e si fermavano per contrattare il costo della prestazione erano previste pesanti sanzioni pecuniarie”. Si apre così la nota diffusa dal Partito democratico di Sarzana. “Nell’ordinanza del 2019 – proseguono i Dem – erano anche indicate le zone del comune dove stazionavano stabilmente prostitute e trans e dove doveva operare il divieto: il viale XXV Aprile , via Litoranea, Variante Aurelia, Variante Cisa e aree limitrofe. L’ordinanza della Sindaca – teoricamente in vigore per alcuni mesi – non ha mai trovato una seria attuazione. Nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno – viale XXV aprile, la via Litoranea – le attività ed i comportamenti che avrebbero dovuto essere inibiti, repressi e sanzionati sono proseguiti dal 2019 con invariata intensità, dopo l’emissione dell’ordinanza, durante la sua vigenza, dopo la sua scadenza e fino ad oggi. E nessuna seria iniziativa è stata assunta per vigilare sull’osservanza del provvedimento e per colpirne le violazioni. Solo vuoti proclami e promesse di interventi risolutivi che hanno fallito lì come nelle aree del centro storico teatro di soprusi, di schiamazzi, di scorribande teppistiche e di risse oppure come nella zona della stazione, infrequentabile oltre una certa ora”.

