Pole position alla 24h di Spa Francorchamps per Kevin Manfredi

È da poco terminata la 24 ore di Spa Francorchamps, in Belgio, una gara che non era più presente in calendario da ben 19 anni, ma che questa stagione ha fatto il suo ritorno come secondo Round del Mondiale Endurance.

Ancora una volta troviamo tra i protagonisti assoluti lo Spezzino Kevin Manfredi che ha registrato il miglior tempo della categoria SuperStock e assieme al pilota di casa Cresson, è stato l’unico ad abbattere il muro dei due minuti e 24 secondi con la SuperStock, segnando precisamente il tempo di 2.23.7.

... » Leggi tutto