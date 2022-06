Ponzanelli ha firmato l’ordinanza, dal 10 giugno a Sarzana scattano le misure anti prostituzione

Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina l’ordinanza contingibile e urgente per “prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via”. Un provvedimento adottato all’indomani del secondo delitto avvenuto nel giro di pochi giorni e in considerazione della diffusione del fenomeno “in particolar modo nel periodo estivo” che “pregiudica oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa e insicurezza, come testimoniato dalle pluralità di segnalazioni, denunce e iniziative tese a evidenziare l’insostenibilità della convivenza col fenomeno”. Viene inoltre considerato come “l’occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte di chi esercita la prostituzione, comporta per i residenti prossimi a tale aree la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere, a causa di comportamenti o situazioni quali le offerte ai passanti di prestazioni sessuali, grida e schiamazzi, aggressioni fisiche o verbali, sporcizia e degrado a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite alla prostituzione”. È stata quindi ravvisata “la necessità e l’urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone e tutela dell’interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell’attività turistica”.

Dal 10 giugno e fino al 10 ottobre dunque “per esigenze di sicurezza finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati, nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza, nelle vie Camponesto, viale XXV Aprile, viale Litoraneo, variante Cisa, Variante Aurelia, via Pecorina e località Battifollo, nonché nelle aree adiacenti”, sarà vietato “porre in essere comportamenti diretti in modo inequivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione”. Sarà inoltre proibito “richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti e di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento” e “alla guida di veicoli eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere tali comportamenti”.

Le violazioni dell’ordinanza comporteranno sanzioni amministrative da un 300 a 500 euro.

