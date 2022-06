Rassegna Internazionale d’Organo, tocca a Luciano Zecca

Venerdì 10 giugno si conclude “Il Suono del Tempo – XXX Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia”, un progetto dell’Associazione organizzato in collaborazione con la diocesi della Spezia e col contributo del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022. L’ultimo appuntamento è nella chiesa Santi Giovanni e Agostino, alle 18.45, per ascoltare l’antico organo Fratelli Serassi del 1823 e un programma incentrato sul repertorio organistico europeo e soprattutto italiano del XVIII e XIX secolo. Da sottolineare un omaggio al compositore veneto Gaetano Valeri, morto duecento anni fa: Valeri è stato organista e compositore

di musica prevalentemente sacra; tra brani di Felice Moretti, Giovanni Morandi, L. Clérambault, J.C. Fischer, Carlos Seixas, Baldassarre Galuppi, Haydn e A. Nardetti, ascolteremo la sua Sonata III in do minore. A farci trascorrere una bella serata di ascolto sarà Luciano Zecca, organista della Basilica Collegiata San Nicolò di Lecco e con alle spalle un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in Europa e anche oltre continente. Il concerto sarà videoproiettato su schermo da TeleLiguriaSud per consentire ai partecipanti di apprezzare anche visivamente nei dettagli il prezioso strumento posto in cantoria.

... » Leggi tutto