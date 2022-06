Salvini in Piazza Battisti a sostegno di Peracchini: “Obbligatorio vincere al primo turno”

“Qua è obbligatorio vincere al primo turno e da lunedì subito in ufficio. Il tempo è denaro, soprattutto in Liguria”. Ha esordito così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del comizio elettorale che si è svolto questa sera in Piazza Cesare Battisti, dal palchetto allestito tra i tavolini del Gatsby. Un appuntamento di campagna elettorale e di contatto con i simpatizzanti che è durato meno del previsto, essendo stato interrotto da un rovescio. E l’arrivo della pioggia è stato interpretato come un segnale positivo, al grido di “sindaco bagnato, sindaco fortunato”. Accanto a Salvini, oltre, appunto, al primo cittadino uscente Pierluigi Peracchini, anche il coordinatore regionale Edoardo Rixi, il sottosegretario Stafania Pucciarelli e l’onorevole Lorenzo Viviani. Appena sotto il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei, e gli assessori comunali Giulia Giorgi, Lorenzo Brogi e Filippo Ivani.

... » Leggi tutto