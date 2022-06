Sanremo. Per consentire le riprese cinematografiche della Lebowski Srl è stata emanata un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in Piazzale Carlo Dapporto, sul Lungomare Italo Calvino e in Prato delle Monache. Decisione presa al fine di garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza della circolazione e rendere disponibili le aree concesse per le riprese di un film.

... » Leggi tutto