Una nuova mappa della città firmata Confartigianato

La Confartigianato della Spezia ha realizzato una mappa cittadina interattiva che utilizza collegamenti attraverso i QR code da consegnare ai turisti. La pianta è stata stampata ín 30.000 copie in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e offre sul fronte lo stradario della città con i maggiori punti di interesse, musei, piazze, terminal crociere, aree taxi, mercato, ecc. mentre sul retro sono riportati i sentieri ad anello della città, delle Cinque Terre, dell’Isola Palmaria, ecc. Ma c’è di più: i QR code inseriti sulla mappa atterrando sul sito dedicato al turismo www.cinqueterreholidays.com saranno un veicolo promozionale per le imprese di Confartigianato (trasporti marittimi, taxi, noleggi con conducente, noleggi natante, charter nautici, noleggio moto e biciclette, alberghi, affittacamere, pubblici esercizi, gelateria, pasticcerie, negozi di artigianato locale, ecc.). Attraverso il link “dove mangiare”, “dove dormire”, “i nostri servizi” in italiano e inglese si accederà alle aziende che forniscono tali servizi divisi per territorio (comuni della provincia) e settori. Accanto ad ogni azienda sul sito è inoltre segnalato il sito web dando così la possibilità di collegarsi direttamente ai siti aziendali.

